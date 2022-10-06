Если у автомобиля обнаружится производственный дефект, то владельцу пришлют уведомление на Госуслуги. Минцифры запустил новый сервис для автовладельцев

Если у автомобиля обнаружится производственный брак, то его владелец получит уведомление на Госуслугах, сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры.
Сервис запустили Минцифры совместно с Росстандартом.
Отзыв автомобилей – это процедура проверки и исправления дефектов, которые обнаружил производитель после продажи авто.
Для устранения неисправностей автопроизводители отзывают автомобили у владельцев.
Чтобы получить такое уведомление, нужно:
- Иметь подтвержденную запись на Госуслугах;
- Иметь проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете.
В уведомлении будет указано, по какой причине отзывают автомобиль и куда нужно обратиться за ремонтом.