Если у автомобиля обнаружится производственный дефект, то владельцу пришлют уведомление на Госуслуги. Минцифры запустил новый сервис для автовладельцев

Если у автомобиля обнаружится производственный брак, то его владелец получит уведомление на Госуслугах, сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры.

Сервис запустили Минцифры совместно с Росстандартом.

Отзыв автомобилей – это процедура проверки и исправления дефектов, которые обнаружил производитель после продажи авто.

Для устранения неисправностей автопроизводители отзывают автомобили у владельцев.

Чтобы получить такое уведомление, нужно:

Иметь подтвержденную запись на Госуслугах;

Иметь проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете.

В уведомлении будет указано, по какой причине отзывают автомобиль и куда нужно обратиться за ремонтом.