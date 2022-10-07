✅ Заработали поправки в Трудовой кодекс для мобилизованных

Опубликован Федеральный закон от 07.10.2022 № 376-ФЗ.
Он действует с сегодняшнего дня. Нормы для мобилизованных заработают задним числом — с 21 сентября.
Закон закрепляет в ТК норму о приостановке трудового договора с мобилизованными. Эта норма работает по постановлению Правительства в 2022 — 2023 годах.
В ТК описана процедура приостановки. От сотрудника нужно заявление с копией повестки. Работодатель издает приказ и выплачивает зарплату.
За время приостановки зарплату не начисляют. Но стаж для отпуска и для пенсии идет.
Уволить такого сотрудника по инициативе работодателя можно в таких случаях:
- он не вышел на работу через 3 месяца после окончания службы;
- компания ликвидируется;
- срок срочного договора закончился.
После выхода на работу действие трудового договора с мобилизованным возобновляется.
В ТК также прописали льготы для членов семей мобилизованных — по сокращению штата, сверхурочной, ночной работе и работе по выходным.
Подробный разбор всех поправок в ТК смотрите в статье «У мобилизованных и контрактников-добровольцев будет идти трудовой и пенсионный стаж. Обзор новых трудовых правил».