Трудовое право

✅ Заработали поправки в Трудовой кодекс для мобилизованных

В ТК внесли новую статью 351.7, которая регулирует трудовые отношения с мобилизованными сотрудниками.

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Опубликован Федеральный закон от 07.10.2022 № 376-ФЗ.

Он действует с сегодняшнего дня. Нормы для мобилизованных заработают задним числом — с 21 сентября.

Закон закрепляет в ТК норму о приостановке трудового договора с мобилизованными. Эта норма работает по постановлению Правительства в 2022 — 2023 годах.

В ТК описана процедура приостановки. От сотрудника нужно заявление с копией повестки. Работодатель издает приказ и выплачивает зарплату.

За время приостановки зарплату не начисляют. Но стаж для отпуска и для пенсии идет.

Уволить такого сотрудника по инициативе работодателя можно в таких случаях:

  • он не вышел на работу через 3 месяца после окончания службы;
  • компания ликвидируется;
  • срок срочного договора закончился.

После выхода на работу действие трудового договора с мобилизованным возобновляется.

В ТК также прописали льготы для членов семей мобилизованных — по сокращению штата, сверхурочной, ночной работе и работе по выходным.

Подробный разбор всех поправок в ТК смотрите в статье «У мобилизованных и контрактников-добровольцев будет идти трудовой и пенсионный стаж. Обзор новых трудовых правил».

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