У мобилизованных и контрактников-добровольцев будет идти трудовой и пенсионный стаж. Обзор новых трудовых правил

Что случилось

Госдума приняла закон с поправками в ТК РФ, которые, в том числе, касаются мобилизованных граждан.

Появится новая статья 351.7 ТК «Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ».

Кроме того, поправки внесены в другие статьи ТК.

Также приняли еще один закон, который касается пенсионно-трудовых гарантий мобилизованных, в том числе госслужащих.

Расскажем о них в этом материале.

Приостановка трудового договора

В новой статье 351.7 ТК РФ сказано, что трудовой договор приостанавливается для сотрудников, призванных:

по мобилизации;

по контракту;

по контракту о добровольном содействии Вооруженным силам РФ.

Процесс будет идти так.

Работник пишет заявление о приостановке договора. К заявлению он прикладывает копию повестки или уведомление о заключении контракта. Роструд заявляет, что подойдет и фото повестки.

Работодатель издает приказ и в этот же день выплачивает сотруднику зарплату, которая ему причитается за ранее отработанное время.

Все социальные гарантии за работником сохраняются (ДМС и т.д.).

Но начислять зарплату и платить страховые взносы за время отсутствия работника не надо.

На этот период можно принять другого временного работника по срочному трудовому договору.

Увольнение

Изменили статьи 81 и 83 ТК.

По п.1 ст. 83 ТК РФ по-прежнему можно будет увольнять в связи с призывом на военную службу, но за исключением случаев мобилизации.

Добавили новый пункт в статью 81 ТК РФ, регулирующую увольнение по инициативе работодателя.

Уволить можно будет, если сотрудник не выйдет на работу через 3 месяца после окончания службы по мобилизации, по контракту, а также если он ушел добровольцем.

Кроме того, по инициативе работодателя можно уволить в случае ликвидации компании или прекращения деятельности ИП.

Также можно уволить во время приостановки договора в случае «истечения действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок».

Между тем, Роструд, отвечая на подобный вопрос, заявил, что уволить по окончании срока срочного договора нельзя, так как трудовой договор приостанавливается. Он как бы заморожен.

Минтруд также дает разъяснение, что приостановка касается всех договоров, в том числе и срочных. Но приостановка — это одно, а увольнение — другое. По нвоой норме ТК выходит, что срочный трудовой договор надо приостановить, но когда его срок истечет (даже если это будет во время приостановки), сотрудника можно уволить.

Возобновление трудового договора

После окончания службы (демобилизации) сотрудник может вернуться на прежнее место. О намерении выйти на работу надо предупредить работодателя за 3 рабочих дня. Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу.

После возобновления в течение 6 месяцев работник имеет право уйти в отпуск в любое удобное ему время. Стаж работы при этом не важен.

Стаж

Внесли поправки в статью 121 ТК РФ. Время, на которое приостановлен трудовой договор мобилизованных и контрактников будет идти в стаж, дающий право на отпуск.

Кроме того, в статье 351.7 ТК РФ говорится, что это время будет идти в трудовой стаж, в том числе по специальности.

Но для досрочной пенсии (если сотрудник работал на вредной работе) стаж идти не будет.

Поправки также внесли в закон № 400-ФЗ о пенсиях. В страховой пенсионный стаж включат период оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на основании контракта. Эта норма распространяется на правоотношения с 24 февраля.

Больничные

При расчете больничных в будущем из расчетного периода будут исключать время приостановки трудового договора.

То есть расчетный период будет также 2 года, но за минусом того времени, когда трудовой договор не действовал из-за мобилизации.

Льготы членам семей

У родителя ребенка до 18 лет, если второй родитель мобилизован, будет преимущественное право сохранить место при сокращении штата. Такую поправку внесли в статью 179 ТК РФ.

Кроме того, по статье 259 ТК РФ родителей детей до 14 лет не будут без их согласия:

отправлять в командировку;

привлекать к сверхурочной работе;

привлекать к ночной работе;

привлекать к работе в выходные.

Госслужащие

Для мобилизованных госслужащих ввели аналогичные нормы по приостановке служебных контрактов. Поправки внесли в Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».

Контрактники до 21 сентября

Добровольцы, которые заключили контракт с 24 февраля по 21 сентября и были уволены, получат преимущественное право для трудоустройства на свою старую работу.

Такое право у них есть в течение 3 месяцев после возвращения с военной службы.

Если это место уже занято, работодатель должен предлагать им другую работу.