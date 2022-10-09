🍴 В форме СЗВ-СТАЖ работников общепита будут помечать кодами ОВЭД, ВЖОВ и ВПОВ

Проект размещен на федеральном портале. О нем мы рассказывали ранее.
Одна их причин проекта — новый код периода для мобилизованных — «ВОЕНСЛ».
Но будут и другие коды категории застрахованных лиц, которых ранее не было.
Это такие коды:
- ЭКБ — работники организации по разработке изделий электронной компонентной базы;
- ВЖЭК — временно проживающие работники организации по разработке изделий электронной компонентной базы;
- ВПЭК — временно пребывающие работники организации по разработке изделий электронной компонентной базы;
- ИНТЦ — работники организаций — участников инновационных научно-технических центров;
- ВЖТЦ — временно проживающие работники организаций — участников инновационных научно-технических центров;
- ОВЭД — работники организации по предоставлению продуктов питания и напитков;
- ВЖОВ — временно проживающие работники организации по предоставлению продуктов питания и напитков;
- ВПОВ — временно пребывающие работники организации по предоставлению продуктов питания и напитков;
- ОСТ — работники организаций, зарегистрированных на Курильских островах;
- ВЖОС — временно проживающие работники организаций, зарегистрированных на Курильских островах;
- ВПОС — временно пребывающие работники организаций, зарегистрированных на Курильских островах;
- АУСН — работники бизнеса на АУСН.