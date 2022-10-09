Отчетность в ПФР

🍴 В форме СЗВ-СТАЖ работников общепита будут помечать кодами ОВЭД, ВЖОВ и ВПОВ

В ближайшее время примут поправки в постановление правления ПФР с формой СЗВ-СТАЖ и порядком ее заполнения. В частности, туда добавят новые коды. Правила будет работать до 2023 года. С 2023 года формы СЗВ-СТАЖ не будет. Вместо нее будет форма ЕФС-1.

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Проект размещен на федеральном портале. О нем мы рассказывали ранее.

Одна их причин проекта — новый код периода для мобилизованных — «ВОЕНСЛ».

Но будут и другие коды категории застрахованных лиц, которых ранее не было.

Это такие коды:

  • ЭКБ — работники организации по разработке изделий электронной компонентной базы;
  • ВЖЭК — временно проживающие работники организации по разработке изделий электронной компонентной базы;
  • ВПЭК — временно пребывающие работники организации по разработке изделий электронной компонентной базы;
  • ИНТЦ — работники организаций — участников инновационных научно-технических центров;
  • ВЖТЦ — временно проживающие работники организаций — участников инновационных научно-технических центров;
  • ОВЭД — работники организации по предоставлению продуктов питания и напитков;
  • ВЖОВ — временно проживающие работники организации по предоставлению продуктов питания и напитков;
  • ВПОВ — временно пребывающие работники организации по предоставлению продуктов питания и напитков;
  • ОСТ — работники организаций, зарегистрированных на Курильских островах;
  • ВЖОС — временно проживающие работники организаций, зарегистрированных на Курильских островах;
  • ВПОС — временно пребывающие работники организаций, зарегистрированных на Курильских островах;
  • АУСН — работники бизнеса на АУСН.

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