🙆 Бухгалтер случайно нажала не на ту кнопку в 1С и преждевременно сдала недоделанный отчет

Историей поделилась участница нашего форума в теме «Нечаянно ушел УСН».

Бухгалтер чисто для справочной цели сформировала в 1С декларацию по УСН за 2022 год. Год еще не закончился, данные в декларации неполные. Это был просто черновик.

Но главбух случайно нажала не на ту кнопку, и декларация отправилась в ИФНС. Это еще полбеды. Беда в том, что налоговики эту декларацию приняли, хотя в отчетном периоде был код 34, а не 50.

То есть налоговиков ничуть не насторожило, что до окончания года беспричинно отправлена декларация за год.

Коллеги удивляются, почему такая декларация была принята и советуют отправить следом нулевую корректировку.

А у вас были случаи, когда вы случайно отправили отчет, который не надо было отправлять или, наоборот, не отправили готовый отчет, забыв нажать кнопку?

Кстати, есть решение суда о том, что декларацию по НДС можно сдать и раньше срока. В НК есть срок, не позднее которого надо отчитаться. Никакого другого срока в НК нет. Запрета на сдачу декларации до истечения налогового периода нет.

Впрочем, в решении суда по другому аналогичному делу вывод противоположный — сдать заранее декларацию нельзя.