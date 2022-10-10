Директор как самозанятый сдавал своей компании в аренду квартиру и автомобиль. Суд сказал, что авто можно, а квартиру нельзя

Спор на эту тему рассмотрел суд (дело № А60-62971/2021).

Директор, будучи самозанятым, получал деньги от своей компании за аренду авто и квартиры.

Квартира использовалась как юрадрес, для встреч с клиентами и поставщиками, для удаленной работы директора и хранения бухгалтерских документов.

Налоговики посчитали, что любое сотрудничество самозанятого с работодателем – под запретом. За «услуги по аренде» надо платить НДФЛ, а не НПД.

Компании доначислили НДФЛ.

Однако суд указал, что сдавать автомобиль можно. Это имущественное право, а не работа и не услуга. Доначисление НДФЛ за аренду авто суд отменил.

А вот с квартирой, как говорится, «не взлетело».

Суд указал, что сдавать на НПД можно жилье. Но в данном случае квартира, судя по договору, использовалась не как жилье. Поэтому по этой сделке надо платить НДФЛ.

Минфин упорно считает, что сдача имущества в аренду и продажа товаров — это все услуги, а оказывать услуги работодателям запрещено на НПД. В частности, об этом говорится в письмах от 24.08.2022 № 03-11-06/82525, от 19.08.2022 № 03-11-11/81142, № 03-11-11/91345 от 12.11.2021.

Но, как видите, суд считает иначе. Сдавать имущество в аренду своему работодателю в рамках НПД можно.

А по квартире решение суда было в пользу налоговиков не потому, что ее сдавали работодателю, а потому что это не признали арендой жилья.

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