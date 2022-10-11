АУСН

🙊 Налоговики изгнали ИП с АУСН за то, что раньше он был самозанятым

С 1 июля 2022 года вновь зарегистрированные ИП из четырех регионов имеют право перейти на АУСН. Наша читательница так и сделала, но вскоре налоговики сняли ее с АУСН. Причина – в связи с применением НПД.

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Но парадокс в том, что НПД бизнес-леди применяла еще до регистрации в качестве ИП.

Сначала она снялась с учета по НПД, закрыла свою самозанятость. После этого уже зарегистрировалась как ИП.

Своей бедой предпринимательница поделилась в теме форума «ИП сняли с АУСН».

Удивленная ИП заподозрила, что возможно есть какой-то срок давности снятия с самозанятости для применения АУСН. Но в законе такого условия нет.

Для вновь зарегистрированных ИП надо подать уведомление в течение 30 дней, чтобы перейти на АУСН с момента открытия.

Если бы речь шла об уже действующем ИП, то перейти на АУСН он смог бы только с 2023 года. Но для новых ИП переход на АУСН открыт с 1 июля 2022 года.

Налоговики поясняли, что самозанятым для перехода на АУСН надо:

  • сняться с НПД (до подачи документов на открытие ИП);
  • зарегистрироваться в качестве ИП;
  • подать уведомление о начале применения АУСН через личный кабинет или уполномоченный банк.

Если бизнес-леди придерживалась такого алгоритма, то налоговики незаконно лишили ее права на АУСН.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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