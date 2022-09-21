Чтобы самозанятому стать ИП на АУСН, надо уйти с НПД и потом открыть ИП

ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков, приводит алгоритм перехода с НПД на АУСН.
Для этого нужно:
- сняться с НПД (до подачи документов на открытие ИП);
- зарегистрироваться в качестве индивидуального ИП;
- подать уведомление о начале применения АУСН через личный кабинет или уполномоченный банк.
При АУСН значение имеет прописка ИП, а не место ведения бизнеса. Можно быть прописанным в Москве, но вести деятельность в Краснодаре.
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