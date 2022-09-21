Самозанятые

Чтобы самозанятому стать ИП на АУСН, надо уйти с НПД и потом открыть ИП

Новые ИП с пропиской в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан могут сразу же при регистрации перейти на новый режим АУСН. Даже если до открытия ИП они были самозанятыми.

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ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков, приводит алгоритм перехода с НПД на АУСН.

Для этого нужно:

  • сняться с НПД (до подачи документов на открытие ИП);
  • зарегистрироваться в качестве индивидуального ИП;
  • подать уведомление о начале применения АУСН через личный кабинет или уполномоченный банк.

При АУСН значение имеет прописка ИП, а не место ведения бизнеса. Можно быть прописанным в Москве, но вести деятельность в Краснодаре.

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