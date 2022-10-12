Отчетность в ПФР

🔥 У формы ЕФС-1 будет электронный формат

С 2023 года вместо отчетов по формам СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС будет отчет ЕФС-1. ПФР утвердит электронный формат этой формы. Для электронной трудовой (ныне СЗВ-ТД) там будут коды для мобилизованных: приостановление и возобновление.

Версия для печати

Проект опубликован на федеральном портале.

Ранее был размещен проект самой формы и порядка ее заполнения. О нем мы рассказывали. Но электронного формата в том проекте не было. Он будет идти отдельным документом.

Для разных случаев в отчете ЕФС-1 будут разные разделы. Но титульный лист нужен в любом случае.

В отчете будет 2 раздела и несколько подразделов.

№ раздела

Наименование раздела

№ подраздела

Наименование подраздела

 

Титульный лист

 

 

1

Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию

1

Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица

1.1

Сведения о трудовой (иной) деятельности

1.2

Сведения о страховом стаже

1.3

Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений

2

Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии

3

Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя

2

Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

2.1

Расчет сумм страховых взносов

2.1.1

Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ

2.2

Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании

2.3

Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год

В электронном формате прописаны, в том числе, коды. Например, коды причин увольнения, которых в формате и порядке заполнения около 400.

1

Также в формате прописаны ошибки, на которые отчет будут проверять при его приеме.

Для раздела 1.1, который заменяет форму СЗВ-ТД, предусмотрены коды для мобилизованных — Приостановление и Возобновление.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Отчетность в ПФР

🔥 У формы ЕФС-1 будет электронный формат

С 2023 года вместо отчетов по формам СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС будет отчет ЕФС-1. ПФР утвердит электронный формат этой формы. Для электронной трудовой (ныне СЗВ-ТД) там будут коды для мобилизованных: приостановление и возобновление.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

Что спрашивают бухгалтеры не про мобилизацию: топ ситуаций, где нужен ваш совет

Нестыковки в 1С, подтверждение юрадреса, странности с ковидными штрафами и курсы профпереподготовки... Собрали обсуждения в «Красном уголке бухгалтера», где, возможно, не хватает именно вашего мнения.

Что спрашивают бухгалтеры не про мобилизацию: топ ситуаций, где нужен ваш совет

Мероприятия

Разместить
Читать еще