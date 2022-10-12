🔥 У формы ЕФС-1 будет электронный формат

Проект опубликован на федеральном портале.

Ранее был размещен проект самой формы и порядка ее заполнения. О нем мы рассказывали. Но электронного формата в том проекте не было. Он будет идти отдельным документом.

Для разных случаев в отчете ЕФС-1 будут разные разделы. Но титульный лист нужен в любом случае.

В отчете будет 2 раздела и несколько подразделов.

№ раздела Наименование раздела № подраздела Наименование подраздела Титульный лист 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности 1.2 Сведения о страховом стаже 1.3 Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений 2 Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии 3 Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя 2 Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 2.1 Расчет сумм страховых взносов 2.1.1 Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ 2.2 Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании 2.3 Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год

В электронном формате прописаны, в том числе, коды. Например, коды причин увольнения, которых в формате и порядке заполнения около 400.

Также в формате прописаны ошибки, на которые отчет будут проверять при его приеме.

Для раздела 1.1, который заменяет форму СЗВ-ТД, предусмотрены коды для мобилизованных — Приостановление и Возобновление.