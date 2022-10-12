🔥 У формы ЕФС-1 будет электронный формат

Проект опубликован на федеральном портале.
Ранее был размещен проект самой формы и порядка ее заполнения. О нем мы рассказывали. Но электронного формата в том проекте не было. Он будет идти отдельным документом.
Для разных случаев в отчете ЕФС-1 будут разные разделы. Но титульный лист нужен в любом случае.
В отчете будет 2 раздела и несколько подразделов.
№ раздела
Наименование раздела
№ подраздела
Наименование подраздела
Титульный лист
1
Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
1
Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица
1.1
Сведения о трудовой (иной) деятельности
1.2
Сведения о страховом стаже
1.3
Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений
2
Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии
3
Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
2
Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
2.1
Расчет сумм страховых взносов
2.1.1
Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ
2.2
Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании
2.3
Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год
В электронном формате прописаны, в том числе, коды. Например, коды причин увольнения, которых в формате и порядке заполнения около 400.
Также в формате прописаны ошибки, на которые отчет будут проверять при его приеме.
Для раздела 1.1, который заменяет форму СЗВ-ТД, предусмотрены коды для мобилизованных — Приостановление и Возобновление.