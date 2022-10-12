При оплатах по системе быстрых платежей надо формировать чеки ККТ

Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».

О том, что оплата по СБП = безнал с ЭСП, в частности, говорится в письме Минфина от 08.11.2021 № 30-01-15/89950 и письме ФНС от 15.06.2022 № ЗГ-3-20/6261@.

Таким образом, руководствоваться нужно теми же положениями, которые регулируют момент выдачи чека при оплатах ЭСП.

Но в законе № 54-ФЗ момент выдачи чека при таких оплатах не определен.

В более ранних письмах Минфин предлагал ориентироваться на Закон о защите прав потребителей. Например, в письме от 10.02.2017 № 03-01-15/7516 сказано, что при расчете в Интернете электронными средствами платежа надо применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе ЭСП банком.

То есть, при оплате по QR-коду через СБП чек нужно формировать, как только вы получите уведомление, что оплата получена. А приходит оплата практически мгновенно.