Появится цифровой сервис для проверки выписки из ЕГРН по QR-коду

Информация из ЕГРН стала закрытой после принятия поправок в закон «О персональных данных», сообщают «Ведомости».

Когда сервис запустят, на всех выписках будет QR-код.

Если навести на него камеру мобильного телефона, то он будет открывать ссылку на сайт Росреестра.

Такой инструмент поможет покупателю в режиме реального времени увидеть, выдавалась ли выписка и все ли характеристики объекта указаны верно.

С марта 2023 года заказать выписку из ЕГРН и узнать, кому принадлежит объект недвижимости, смогут только собственники, супруги, наследники, арендаторы, нотариусы, кадастровые инженеры или представители госорганов.

С конца прошлого года похожий сервис внедрили нотариусы, разместив QR-коды на доверенностях для проверки их подлинности.