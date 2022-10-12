Жилищное законодательство

Появится цифровой сервис для проверки выписки из ЕГРН по QR-коду

Проверить достоверность выписки из ЕГРН перед совершением сделки с 2023 года можно по QR-коду. Такой сервис разрабатывает Росреестр.

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Информация из ЕГРН стала закрытой после принятия поправок в закон «О персональных данных», сообщают «Ведомости».

Когда сервис запустят, на всех выписках будет QR-код.

Если навести на него камеру мобильного телефона, то он будет открывать ссылку на сайт Росреестра.

Такой инструмент поможет покупателю в режиме реального времени увидеть, выдавалась ли выписка и все ли характеристики объекта указаны верно.

С марта 2023 года заказать выписку из ЕГРН и узнать, кому принадлежит объект недвижимости, смогут только собственники, супруги, наследники, арендаторы, нотариусы, кадастровые инженеры или представители госорганов.

С конца прошлого года похожий сервис внедрили нотариусы, разместив QR-коды на доверенностях для проверки их подлинности.

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