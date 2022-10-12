🔝 Маркетолог Алексей Добусин проведет мастер-класс и покажет, как можно поднять продажи. Для читателей Клерка бесплатно

17 октября пройдет наш первый бесплатный мастер-класс про увеличение продаж.

Да, мы можем и такое. Нашли крутого эксперта – Алексея Добусина, сертифицированного трекера ФРИИ, супервизора наставников Сколково, он 12 лет в маркетинге.

Расскажет вам, как анализировать и управлять поведением клиента, чтобы зарабатывать больше. Речь пойдет о «карте путешествий клиента» – инструменте CJM.

Вы научитесь: Собирать информацию о клиенте: формировать ядро, выделять персонажи, их потребности и ожидания.

Строить CJM.

Работать с сегментацией клиентов с точками касания.

Рисовать карту CJM и определять способы преодоления барьеров.

Использовать карту CJM.

Если продажи у вас в компании идут интуитивным методом, а не научным, высоких продаж не будет никогда. Возьмите опыт маркетолога, используйте шаблоны, которые он подарит всем участникам, и поднимайте прибыль на новую высоту.

Вебинар пройдет 17 числа, мы уже принимаем заявки. Предупредим сразу: записи не будет. Встречаемся в прямом эфире.