Самозанятые

ФНС советует мобилизованным самозанятым настроить автоплатеж НПД

Заплатить НПД за текущий месяц самозанятый должен до 25 числа следующего месяца. Начисляют НПД в «Моем налоге» до 12 числа. Но плательщика НПД могут мобилизовать до этой даты. ФНС дает советы, что делать в этом случае.

Версия для печати

Во-первых, в разделе «Платежи» приложения «Мой налог» можно настроить автоплатеж. Налог будет списан с карты автоматически.

Во-вторых, можно уполномочить банк на оплату налога, предоставив ему такие права в приложении «Мой налог».

Перечень банков, которые ведут информационный обмен с ФНС – здесь.

В-третьих, уплатить налог за самозанятого могут его родственники или друзья (за третье лицо).

Такое разъяснение опубликовано на канале «Объясняем.рф».

Кроме того, разъяснения по мобилизации бизнесменов ФНС дала в письме от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@.

Это письмо мы разобрали в статье «Налоги за мобилизованных могут уплатить родственники, а сдать отчеты — представители по доверенности».

Раздел разборов доступен только подписчикам Клерк. Премиум. Если давно собирались получить доступ к экспертным материалам, курсам и вебинарам, возможности задавать любые вопросы в Консультациях, то берите подписку сегодня со скидкой 20%.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Детские пособия

🔥 На детей до 3 лет будут платить два пособия – из бюджета и из маткапитала

С 2023 года введут новое универсальное пособие, которое заменит собой нынешние пособия. Причем для многих новое пособие будет выгодней. Например, пособие на детей до 3 лет будут платить всем малоимущим, независимо от того, какой это ребенок по счету.

Повышение квалификации

Регистрация и ликвидация бизнеса

Компаниям из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей присвоят ОГРН

Первой внесенной в ЕГРЮЛ записи о юрлице, зарегистрированном на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области на день их принятия в РФ, присваивается ОГРН.

Мероприятия

Разместить
Саморазвитие

19 причин отказаться от кофе — прямо сейчас

Человек, как известно, раб привычки. Хорошо бы одной, однако нами повелевает целое скопище триггеров, которые порождают автоматически воспроизводимые действия, вызывающие впрыскивание в кровеносную систему гормонов удовольствия.

19 причин отказаться от кофе — прямо сейчас
Читать еще