ФНС советует мобилизованным самозанятым настроить автоплатеж НПД

Во-первых, в разделе «Платежи» приложения «Мой налог» можно настроить автоплатеж. Налог будет списан с карты автоматически.

Во-вторых, можно уполномочить банк на оплату налога, предоставив ему такие права в приложении «Мой налог».

Перечень банков, которые ведут информационный обмен с ФНС – здесь.

В-третьих, уплатить налог за самозанятого могут его родственники или друзья (за третье лицо).

Такое разъяснение опубликовано на канале «Объясняем.рф».

Кроме того, разъяснения по мобилизации бизнесменов ФНС дала в письме от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@.

Это письмо мы разобрали в статье «Налоги за мобилизованных могут уплатить родственники, а сдать отчеты — представители по доверенности».

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