Стало больше банков, которые компенсируют комиссию по СБП малому и среднему бизнесу

Теперь в программе участвуют 83 кредитные организации, сообщается на сайте Минэкономразвития.
В перечень добавили:
- АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
- АО «Дальневосточный банк»
- НКО «МОНЕТА» (ООО)
- КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
- «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
- АКБ «Ланта-Банк» (АО)
- АО «НС Банк»
- «Русьуниверсалбанк» (ООО)
- АО «БАНК СГБ»
- АО «Углеметбанк»
- ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
- АО «РЕАЛИСТ БАНК»
Правительство продлило программу компенсации предприятиям МСП расходов за использование отечественной системы быстрых платежей до конца 2022 года.
Комиссия по СБП не превышает 0,7% от стоимости товара, что в 2 – 2,5 раза ниже, чем у других платежных операторов.
Банки, подключенные к сервису, передают в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и уплаченной компаниями комиссии.
В течение 20 дней банку компенсируют сумму комиссионных, которую в течение 5 дней необходимо направить предприятиям.