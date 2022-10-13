Банки

Стало больше банков, которые компенсируют комиссию по СБП малому и среднему бизнесу

Минэкономразвития включило в перечень банков, которые участвуют в программе возмещения затрат субъектов МСП за использование СБП, еще 12 банков.

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Теперь в программе участвуют 83 кредитные организации, сообщается на сайте Минэкономразвития.

В перечень добавили:

  • АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
  • АО «Дальневосточный банк»
  • НКО «МОНЕТА» (ООО)
  • КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
  • «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
  • АКБ «Ланта-Банк» (АО)
  • АО «НС Банк»
  • «Русьуниверсалбанк» (ООО)
  • АО «БАНК СГБ»
  • АО «Углеметбанк»
  • ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
  • АО «РЕАЛИСТ БАНК»

Правительство продлило программу компенсации предприятиям МСП расходов за использование отечественной системы быстрых платежей до конца 2022 года.

Комиссия по СБП не превышает 0,7% от стоимости товара, что в 2 – 2,5 раза ниже, чем у других платежных операторов.

Банки, подключенные к сервису, передают в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и уплаченной компаниями комиссии.

В течение 20 дней банку компенсируют сумму комиссионных, которую в течение 5 дней необходимо направить предприятиям.

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