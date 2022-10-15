Санкции 2022

Криптокошелек Blockchain сообщил о блокировке пользователей из России

В компании предложили клиентам вывести свои средства до 27 октября, после этого счета закроют.

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Криптовалютный кошелек Blockchain.com сообщил в письме своим пользователям, что заблокирует учетные записи россиян с 27 октября 2022 года, пишет РБК.

В компании сослались на санкции, введенные Евросоюзом. Уже сейчас Blockchain.com запрещено предоставлять кастодиальные услуги и сервис вознаграждений гражданам России.

Сервис позволит вывести средства, 28 октября счета россиян будут заблокированы.

Аккаунты россиян заморозил канадский NFT-маркетплейс Dapper. Также о введении ограничений объявил обменник LocalBitcoins. Он позволил клиентам из России вывести всю принадлежащую им криптовалюту одной транзакцией.

6 октября Евросоюз согласовал новый пакет санкций, который вводит полный запрет на территории всего ЕС на предоставление услуг по хранению криптовалюты для российских граждан, резидентов и компаний.

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