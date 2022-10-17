Сделки в финсекторе с участием недружественных стран будут контролировать дополнительно

Указ «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)» опубликован.

Теперь даже небольшие сделки с участием нерезидентов из недружественных стран потребуют согласования властей.

Все сделки, которые повлекут за собой изменение или прекращение прав более чем на 1% акций в уставном капитале финансовой организации, будут осуществляться только с разрешения правительственной комиссии.

Такое разрешение будет необходимо, если одна из сторон сделки представляет недружественные страны.

Механизм не распространяется на банки, в отношении которых действует запрет на любые сделки недружественных резидентов с акциями без разрешения президента.

Список таких банков не публичный.

В список недружественных входят 49 стран. Последний раз его обновляли в июле.