Если налоговики дали неправомерный имущественный вычет по НДФЛ, обвинять налогоплательщика в мошенничестве нельзя

Это дело вошло в Обзор судебной практики Верховного суда № 2 за 2022 год.

Бывший военный купил квартиру через накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения за 2,9 млн рублей.

Подал декларации 3-НДФЛ на 2 млн рублей. Так как сам он не умеет составлять декларацию, эту услугу ему оказал ИП.

Налоговики вернули НДФЛ за 2 года в сумме 94 тыс. рублей. А потом спохватились. Деньги, потраченные на жилье, не личные, а бюджетные. И вычет человеку не положен.

Мужчину обвинили в мошенничестве, завели уголовное дело. По статье 159 УК назначили штраф в 50 тыс. рублей.

Конституционность этой нормы обвиняемый оспорил. В постановлении КС от 04.03.2021 № 5-П сказано, что нельзя привлекать человека к уголовной ответственности, если он предоставил в ФНС документ без признаков подделки или подлога.

Человек может добросовестно заблуждаться относительно законности вычета или допустить ошибку из-за незнания закона.

Налоговики должны провести камералку и выяснить законный вычет или нет.

Есть письмо ФНС от 22.08.2014 № АС-4-15/16675, в котором ФНС фактически признала, что не только налогоплательщики, но и налоговики могут ошибаться с вычетом по военной ипотеке.

В общем, если человек заявил такой вычет, это не значит, что у него был умысел на мошенничество.

Президиум ВС возобновил производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств и отменил приговор.

Кстати, это не первое подобное дело. Ранее мы уже рассказывали, как сначала дают вычет, а потом обвиняют в мошенничестве.