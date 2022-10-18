💉💊Если медицинские товары со ставкой НДС 10% сложить в коробку, НДС увеличится до 20%

Такие чудеса повышения ставки НДС практически на пустом месте обсуждают подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Компания производит медицинские изделия, на которые есть регистрационные удостоверения (РУ), и они есть в перечне для НДС 10%.

Но набор этих изделий (аптечка) регудостоверения не имеет, что мешает применять ставку 10%.

Бухгалтер выразила надежду, что ставку НДС 10% по аптечке можно подтвердить РУ на каждое отдельное изделие.

Но увы. Это не пройдет.

Минфин уже неоднократно разъяснял, что по аптечкам НДС 20%, хотя она состоит из изделий, облагаемых по ставке 10%.

Например, об этом говорится в письме № 03-07-07/30286 от 08.04.2022.

Дело в том, что с 1 сентября 2021 года аптечки не требуют регистрации. То есть РУ по ним не выдают. Это предусмотрено в законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

А раз нет РУ, нет и льготной ставки НДС.

При этом раньше РУ на аптечки выдавали. И эти аптечки действительны до истечения срока годности содержимого, но не дольше 31 августа 2025 года (приказ Минздрава от 15.12.2020 № 1331н).

Если у старой аптечки есть РУ, то по ней ставка НДС будет 10%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.06.2022 № 03-07-07/53823.

Что сейчас входит в состав офисной аптечки — читайте тут.