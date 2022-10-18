Самозанятые

При переходе с УСН на НПД надо подать уведомление об отказе от упрощенки. Иначе НПД аннулируют

Самозанятым может быть не только обычное физлицо, но и ИП. Но для ИП есть условие – отказ от другого спецрежима.

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Если ИП на УСН хочет перейти на НПД (стать самозанятым), закрывать ИП не нужно.

Но в течение месяца надо отправить в ИФНС уведомление об отказе от УСН (форма № 26.2-8).

В этом случае ИП считается прекратившим применение УСН со дня постановки на учет по НПД.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.09.2022 № 03-11-11/91166.

Если направить уведомления с опозданием или вообще не направить, то постановка на учет в качестве налогоплательщика НПД аннулируется.

Такие случаи происходят довольно часто. Причем налоговики не отличаются оперативностью. Самозанятых снимают с учета задним числом, спустя много месяцев, а то и год. Это чревато аннулированием чеков, пересчетом налогов.

С такой проблемой сталкивались наши читатели.

Дело в том, что по закону об аннулировании постановки на учет налоговая должна уведомить человека. Но срок такого уведомления законом № 422-ФЗ не регламентирован. То есть налоговики могут не торопиться, у них нет никаких временных рамок.

Кстати, обещают разработать законопроект, по которому при переходе на НПД будет автоматически прекращен прежний режим – УСН или ЕСХН. Если такие поправки примут, это упростит жизнь ИП, которые решили перейти в разряд самозанятых.

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