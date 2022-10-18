🚘 В этом году физлица платят повышенный транспортный налог за авто свыше 3 млн рублей. Порог в 10 млн будет с 2023 года

Дело в том, что сейчас гражданам приходят уведомления об уплате налога за 2021 год. А тогда были старые правила, и градация была такая:

от 3 до 5 млн руб. – коэффициент 1,1;

от 5 до 10 млн руб. – коэффициент 2;

от 10 млн руб. – коэффициент 3.

Граждане слышали, что сейчас повышенным налогом облагаются только авто от 10 млн руб. и потому задают вопросы ФНС:

— В 2021 году я приобрел автомобиль стоимостью 3.6 млн рублей. В этом году я получил налоговое уведомление, где транспортный налог мне посчитали с дополнительным коэффициентом 1.1. Почему?

ФНС объясняет, что новый порядок будет действовать в 2023 году при расчете транспортного налога за налоговый период 2022 год.

Перечень Минпромторга с дорогими авто на 2022 год – здесь (в нем надо смотреть только группу стоимостью выше 10 млн, остальное – игнорировать).

Перечень с дорогими авто на 2021 год – здесь.