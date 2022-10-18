Появились агрегаторы, которые помогают подобрать карту Visa и Mastercard дружественных стран

Спрос на карты международных платежных систем Visa и Mastercard, позволяющих рассчитаться за рубежом, настолько высокий, что в сети появились специальные агрегаторы.
Они позволяют подобрать и оформить карту в банках дружественных стран, пишет «Ъ».
Стоимость оформления такой карты обойдется от 17 до 50 тыс. рублей.
Ежедневно поступает больше 1 тыс. заявок на оформление карт.
Агрегаторы помогают подобрать карту под запрос клиента, защищают от мошенников и организуют полностью дистанционное оформление и доставку карты.
Однако никто не гарантирует дальнейшую работу выпущенной карты.
Из-за санкций россияне все чаще обращаются в банки СНГ для оформления карт.