Платежные системы

Появились агрегаторы, которые помогают подобрать карту Visa и Mastercard дружественных стран

А также выбрать сервис для выгодного оформления и доставки таких карт.Но оформление не всем по карману, да и гарантий нет.

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Спрос на карты международных платежных систем Visa и Mastercard, позволяющих рассчитаться за рубежом, настолько высокий, что в сети появились специальные агрегаторы.

Они позволяют подобрать и оформить карту в банках дружественных стран, пишет «Ъ».

Стоимость оформления такой карты обойдется от 17 до 50 тыс. рублей.

Ежедневно поступает больше 1 тыс. заявок на оформление карт.

Агрегаторы помогают подобрать карту под запрос клиента, защищают от мошенников и организуют полностью дистанционное оформление и доставку карты.

Однако никто не гарантирует дальнейшую работу выпущенной карты.

Из-за санкций россияне все чаще обращаются в банки СНГ для оформления карт.

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