Трудовое право

Отпуск без содержания не продлевается на время болезни

Если сотрудник оформил отпуск без содержания и часть этого отпуска проболел, выйти на работу придется после окончания отпуска по приказу. Никакого продления не будет.

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Речь, в частности, идет про случаи, когда предоставление отпуска без содержания — это обязанность работодателя.

Например, ветеранам боевых действий положен отпуск без сохранения зарплаты на 35 дней в год. Если сотрудник попросил о такой льготе, работодатель не вправе отказать ему.

Отпуска без сохранения заработной платы, совпавшие с периодом временной нетрудоспособности работника, не продляются и не переносятся на другой период, сообщает Роструд.

Такое правило по переносу и продлению установлено только для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Кстати, во время отпуска без содержания больничный не оплачивается. Если больничный продолжается после окончания беззарплатного отпуска, его оплатят со дня, когда надо было выйти на работу. Причем первые 3 дня (именно с этой даты) оплачивает работодатель.

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