🙉 ФСС отказывается оплачивать больничный сотруднику, у которого есть свой бизнес

Но ФСС почему-то считает иначе, отказывает в выплате и обвиняет ИП в попытке обмануть государство. С такой ситуацией столкнулся участник нашего форума.

Бизнесмен получил больничные от ФСС, так как он платит туда взносы как ИП.

Этот же электронный больничный поступил его работодателю. Как известно, такая информация автоматически приходит из ФСС.

Но оплачивать больничные второй раз ФСС отказался. Оттуда позвонили и фирме, и ИП, и обвинили в попытке обмануть государство.

По мнению ФСС, один страховой случай = один больничный лист = одна выплата.

Причем взносы платят два раза — компания за работника и ИП сам за себя.

Участники обсуждения отмечают, что ФСС неправ.

Раньше таких проблем не было. Во времена бумажных больничных оформляли 2 штуки: один несли на работу, другой в ФСС.

Например, если женщина работает по ТД и занимается бизнесом, она может получить два декретных пособия.

Напомним, работодатель считает больничные из зарплаты за 2 предыдущих года, а для ИП-добровольцев оплата идет из МРОТ. Примеры расчета — здесь.