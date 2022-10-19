Больничные

🙉 ФСС отказывается оплачивать больничный сотруднику, у которого есть свой бизнес

ИП тоже имеют право на больничные, если платят добровольные взносы в ФСС. При этом они не лишены права получать больничные через работодателя, если кроме бизнеса заняты работой по трудовому договору. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.

Версия для печати

Но ФСС почему-то считает иначе, отказывает в выплате и обвиняет ИП в попытке обмануть государство. С такой ситуацией столкнулся участник нашего форума.

Бизнесмен получил больничные от ФСС, так как он платит туда взносы как ИП.

Этот же электронный больничный поступил его работодателю. Как известно, такая информация автоматически приходит из ФСС.

Но оплачивать больничные второй раз ФСС отказался. Оттуда позвонили и фирме, и ИП, и обвинили в попытке обмануть государство.

По мнению ФСС, один страховой случай = один больничный лист = одна выплата.

Причем взносы платят два раза — компания за работника и ИП сам за себя.

Участники обсуждения отмечают, что ФСС неправ.

Раньше таких проблем не было. Во времена бумажных больничных оформляли 2 штуки: один несли на работу, другой в ФСС.

Например, если женщина работает по ТД и занимается бизнесом, она может получить два декретных пособия.

Напомним, работодатель считает больничные из зарплаты за 2 предыдущих года, а для ИП-добровольцев оплата идет из МРОТ. Примеры расчета — здесь.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налоговые проверки

Для налоговой реконструкции технических контрагентов заменяют на реальных

Доначисление налогов должно быть произведено так, как если бы договоры были напрямую заключены между налогоплательщиком и реальными исполнителями.

Для налоговой реконструкции технических контрагентов заменяют на реальных

Мероприятия

Разместить
Читать еще