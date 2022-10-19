❗ Матпомощь мобилизованным сотрудникам в 200 тыс. рублей хотят освободить от НДФЛ и взносов

В Госдуму внесен законопроект с поправками в статьи 217, 270, 422 НК РФ.

Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.

Необлагаемая сумма – 200 тыс. на одного работника.

Причем эту матпомощь можно будет учитывать в расходах при расчете базы по налогу на прибыль.

В пояснительной записке говорится, что некоторые крупные компании уже приняли решения материально поддержать мобилизованных:

Татнефть – по 50 000 руб.;

Росатом – по 100 000 руб.;

РЖД – по 200 000 руб.

А Минцифры рекомендует ИТ-компаниям ежемесячно платить мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты и оформить полисы ДМС для семей.

Но по действующим нормам не облагается НДФЛ и взносами только 4 тыс. рублей. И в расходы матпомощь принять нельзя. Это сдерживает бизнес от оказания помощи мобилизованным сотрудникам, считают авторы проекта.