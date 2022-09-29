IT-компаниям рекомендуют ежемесячно платить мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты

Минцифры в своем Телеграм-канале опубликовало обращение к руководителям ИТ-компаний и операторов связи.
Рекомендации такие:
- обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80 % зарплаты;
- единовременно выплатить несколько окладов;
- оформить полисы ДМС для семей.
Какие специалисты IT-компаний получат отсрочку от призыва по мобилизации, говорится в приказе Минцифры.
Напомним, по новым нормам ТК мобилизованных нельзя увольнять. Трудовой договор приостанавливается, начисление зарплаты прекращается. Страховые взносы платить не надо, а стаж для пенсии будет идти. Подробно о новых трудовых правилах для мобилизованных читайте в нашей статье.