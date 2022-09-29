IT-компании

IT-компаниям рекомендуют ежемесячно платить мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты

Многие IT-специалисты получат отсрочки. Но некоторые будут нести военную службу: кто-то поедет добровольцем, кто-то – уже получил повестку, сообщает Минцифры. Этим людям должны помочь работодатели – платить им зарплату.

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Минцифры в своем Телеграм-канале опубликовало обращение к руководителям ИТ-компаний и операторов связи.

Рекомендации такие:

  • обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80 % зарплаты;
  • единовременно выплатить несколько окладов;
  • оформить полисы ДМС для семей.

Какие специалисты IT-компаний получат отсрочку от призыва по мобилизации, говорится в приказе Минцифры.

Напомним, по новым нормам ТК мобилизованных нельзя увольнять. Трудовой договор приостанавливается, начисление зарплаты прекращается. Страховые взносы платить не надо, а стаж для пенсии будет идти. Подробно о новых трудовых правилах для мобилизованных читайте в нашей статье.

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