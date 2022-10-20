Яндекс и Сбер не будут оплачивать больничные самозанятым и платить за них взносы

Таким образом, операторам цифровых платформ не придется платить страховые взносы за самозанятых.
Речь идет о платформах, подобных «Яндексу», «Сберу», Profi.ru или You.Do, пишут «Ведомости».
Поправки, в частности, хотели внести в закон о занятости, но придумали другую систему.
Больничные будет оплачивать Социальный фонд тем самозанятым, которые будут платить добровольные взносы.
Вместе с тем операторам цифровых платформ предложили давать более выгодные заказы тем исполнителям, которые подключились к добровольным системам соцгарантий (НПО, ДМС).