Самозанятые

Самозанятые за 15 тыс. рублей в год смогут купить право на больничные

Уже в 2023 году могут ввести добровольное социальное страхование самозанятых. Такой проект готовит Минтруд. Надо будет платить добровольный взнос в размере 15 тыс. рублей в год. Тогда будет право на больничные от 13 тыс. до 22 тыс. в месяц.

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Самозанятые за 15 тыс. рублей в год смогут купить право на больничные

По оценкам Минтруда к этой системе могут подключиться 2 млн человек, пишет «Коммерсантъ».

ИП сейчас платят добровольные взносы в размере 2,9% от МРОТ, увеличенного в 12 раз. На 2022 год взнос составляет 4 833,72 руб. (13 890×2,9% х 12). Оплата больничных идет из МРОТ. Подробнее про больничные ИП читайте тут.

Для самозанятых хотят установить другую формулу — 3,84% от базовой величины в размере 2 МРОТ.

На 2023 год МРОТ, предположительно, составит 16 242 руб. Значит взнос будет 16 242×2 х 3,84% х 12 = 14 968,63 руб.

Размер выплаты по больничному будет зависеть от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взносов.

В первый год при выплате взносов от 6 до 12 месяцев и трудовом стаже более 8 лет по больничному будет выплачиваться 100 % застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 (22,7 тыс. руб. в месяц).

После уплаты взносов в течение полного года сумма вырастет до 32,4 тыс. руб.

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