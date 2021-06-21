Для самозанятых могут ввести право на больничные и отпуска

В законе могут прописать платформенную занятость, которая характерна для таксистов, курьеров и прочих специалистов, которые сейчас оформляются в качестве самозанятых.
Такие изменения сейчас прорабатывает Минтруд совместно с «Единой Россией» и представителями рынка («Яндекс Go» и YouDo, «Профи.ру»).
Это позволит развивать инструменты, обеспечивающие социальную защищенность самозанятых граждан, в том числе добровольные страховые механизмы, пишут «Известия».
Поправки могут потребоваться в следующие Федеральные законы:
- «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
- «О занятости населения в Российской Федерации».
Самозанятым хотят дать набор инструментов для повышения их социальной защищенности.
Обсуждаются механизмы социального партнерства, обеспечение безопасности труда самозанятых и роль электронных площадок в саморегулировании этой деятельности.
В «Яндекс Go» заявили, что самозанятые вправе сами решать, какую часть собственного дохода направлять на страховые взносы, при этом роль платформы — развивать собственные программы поддержки. Например, сама компания запустила пилот по льготному страхованию водителей такси и курьеров.
YouDo.com предлагает программы по страхованию гражданской ответственности исполнителей и медстраховку.