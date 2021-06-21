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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф

Для самозанятых могут ввести право на больничные и отпуска

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Рубрика Самозанятые
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В законе могут прописать платформенную занятость, которая характерна для таксистов, курьеров и прочих специалистов, которые сейчас оформляются в качестве самозанятых.

Такие изменения сейчас прорабатывает Минтруд совместно с «Единой Россией» и представителями рынка («Яндекс Go» и YouDo, «Профи.ру»).

Это позволит развивать инструменты, обеспечивающие социальную защищенность самозанятых граждан, в том числе добровольные страховые механизмы, пишут «Известия».

Поправки могут потребоваться в следующие Федеральные законы:

  • «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
  • «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
  • «О занятости населения в Российской Федерации».
Сейчас граждане, работающие через цифровые платформы, лишены социальных гарантий в связи с больничным, они не могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск, у них не идет пенсионный стаж.

Самозанятым хотят дать набор инструментов для повышения их социальной защищенности.

Обсуждаются механизмы социального партнерства, обеспечение безопасности труда самозанятых и роль электронных площадок в саморегулировании этой деятельности.

В «Яндекс Go» заявили, что самозанятые вправе сами решать, какую часть собственного дохода направлять на страховые взносы, при этом роль платформы — развивать собственные программы поддержки. Например, сама компания запустила пилот по льготному страхованию водителей такси и курьеров.

YouDo.com предлагает программы по страхованию гражданской ответственности исполнителей и медстраховку.

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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф