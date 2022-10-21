💣 Меняют правила по НДФЛ для иностранных работников

Статью 227.1 НК, которая регламентирует НДФЛ с иностранных работников, отменяют. Вместо нее будет новая статья 227.3 НК.
Проект с поправками относительно налогов иностранных работников опубликован на федеральном портале.
Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранцев по-прежнему будет 1 200 руб., увеличенный на коэффициент-дефлятор.
Фиксированный платеж для иностранцев-ВКС — 13% от их зарплаты за период действия учетной записи в реестре иностранных работников.
Уплатить фиксированный платеж может как сам иностранец, так и его налоговый агент.
Сейчас про уплату патентного НДФЛ агентами в НК ничего не сказано. Но Минфин уже неоднократно разъяснял, что это возможно. Надо только удержать НДФЛ с уплаченного НДФЛ (то есть налог с налога)
При расчете НДФЛ также надо будет учитывать фиксированный платеж. Если он больше, это не считается переплатой и возврата не будет.
Фиксированный платеж не должны платить такие иностранцы:
- участники программы по добровольному переселению соотечественников;
- член семьи участника программы по добровольному переселению соотечественников;
- беженцы;
- которым предоставлено политическое убежище.
Поправки вступят в силу с 2024 года.
Они связаны с разработкой закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».