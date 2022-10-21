💣 Меняют правила по НДФЛ для иностранных работников

Статью 227.1 НК, которая регламентирует НДФЛ с иностранных работников, отменяют. Вместо нее будет новая статья 227.3 НК.

Проект с поправками относительно налогов иностранных работников опубликован на федеральном портале.

Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранцев по-прежнему будет 1 200 руб., увеличенный на коэффициент-дефлятор.

Фиксированный платеж для иностранцев-ВКС — 13% от их зарплаты за период действия учетной записи в реестре иностранных работников.

Уплатить фиксированный платеж может как сам иностранец, так и его налоговый агент.

Сейчас про уплату патентного НДФЛ агентами в НК ничего не сказано. Но Минфин уже неоднократно разъяснял, что это возможно. Надо только удержать НДФЛ с уплаченного НДФЛ (то есть налог с налога)

При расчете НДФЛ также надо будет учитывать фиксированный платеж. Если он больше, это не считается переплатой и возврата не будет.

Фиксированный платеж не должны платить такие иностранцы: участники программы по добровольному переселению соотечественников;

член семьи участника программы по добровольному переселению соотечественников;

беженцы;

которым предоставлено политическое убежище.

Поправки вступят в силу с 2024 года.

Они связаны с разработкой закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».