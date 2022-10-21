Из всех сотрудников с ненормированным днем работодатель может привлекать к сверхурочке кого-то одного

Ситуация следующая: в отделе у всех сотрудников ненормированный рабочий день. Но когда надо сделать работу после окончания рабочего дня, выбор начальника всегда выпадает на одного из коллег. Все остальные идут домой.

Сотрудник возмущен такой несправедливостью и считает, что обязанности по работе в нерабочее время надо делить поровну между всеми сотрудниками.

Но Роструд пояснил, что в ТК РФ такая ситуация не урегулирована.

Поэтому работодатель самостоятельно определяет список работников, которых необходимо привлечь к работе за пределами рабочего дня.

В ТК нет правила, по которому вечернюю работу надо делить поровну между коллегами.

Работника возмутил такой ответ Роструда: «Два одинаковых по способностям работника, работающих на ненормированном рабочем дне, работают весь год за одинаковую плату. Но только один из них привлекался в течении года к работе в нерабочее время, а другой нет. И это трудовая инспекция считает нормой???».

Кстати, люди создают петиции, требуя отменить ненормированный рабочий день.

А в вашей компании бывает такая несправедливость, когда за одну и ту же зарплату люди работают с разной интенсивностью?