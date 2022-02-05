Люди требуют отменить норму ТК о ненормированном дне

Работодатели устанавливают ненормированный рабочий день, заставляя тем самым сотрудников трудиться сверхурочно без повышенной оплаты. Есть предложение прикрыть эту лазейку в ТК.
Такая петиция опубликована на сайте РОИ.
Сверхурочная работа имеет ограничение по времени (не более 4 часов за 2 дня или 120 часов в год) и за нее надо платить в повышенном размере.Работодателям выгоднее ненормированный день, потому что:
А ненормированный рабочий день — это особый режим работы, когда периодически сотрудников можно привлекать к труду после окончания рабочего дня. За это работникам дают дополнительные дни к отпуску.
- не надо получать согласие сотрудника на внеурочную работу;
- не надо оплачивать труд в двойном размере;
- нет ограничения по количеству часов переработки.
По его мнению, это как минимум сбережет здоровье людей. По данным МОТ, работа более 40 часов в неделю на 35 % увеличивает риск инсульта и на 17 % — риск болезней сердца.
Отмена статьи 101 ТК защитит права работников на отдых и сохранит их здоровье, уверен активист.О ненормированном рабочем дне читайте тут.
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