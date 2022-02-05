Люди требуют отменить норму ТК о ненормированном дне

Работодатели устанавливают ненормированный рабочий день, заставляя тем самым сотрудников трудиться сверхурочно без повышенной оплаты. Есть предложение прикрыть эту лазейку в ТК.

Такая петиция опубликована на сайте РОИ.

Сверхурочная работа имеет ограничение по времени (не более 4 часов за 2 дня или 120 часов в год) и за нее надо платить в повышенном размере. А ненормированный рабочий день — это особый режим работы, когда периодически сотрудников можно привлекать к труду после окончания рабочего дня. За это работникам дают дополнительные дни к отпуску.

Работодателям выгоднее ненормированный день, потому что:

не надо получать согласие сотрудника на внеурочную работу;

не надо оплачивать труд в двойном размере;

нет ограничения по количеству часов переработки.

Ненормированный рабочий день регулируется статьей 101 ТК. Вот ее-то и, считает автор инициативы.

По его мнению, это как минимум сбережет здоровье людей. По данным МОТ, работа более 40 часов в неделю на 35 % увеличивает риск инсульта и на 17 % — риск болезней сердца.

Отмена статьи 101 ТК защитит права работников на отдых и сохранит их здоровье, уверен активист.

О ненормированном рабочем дне читайте тут