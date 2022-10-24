За применение насилия или угрозу его применения коллекторами, их могут лишать свободы на срок до 10 лет

Законопроект дополняет Уголовный кодекс новой статьей – 172.4, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.
Если коллектор применит насильственные действия или поступит угроза применения таких действий в отношении физлица, то предлагается ввести штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб.
Могут быть назначены принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.
А также лишат возможности занимать определенные должности на срок до трех лет.
Если деяния совершит организованная группа, то срок лишения свободы увеличится до десяти лет.