СЗВ-М

Если компанию не оштрафовали за СЗВ-М, то и сотрудника штрафовать не должны

Если вовремя сдать СЗВ-М, а позже отправить дополняющий отчет, то будет штраф от ПФР по закону № 27-ФЗ. Его можно оспорить в суде. Таких историй много. Компания избежать санкций может. А вот бухгалтера или кадровика все равно штрафуют по КоАП.

Версия для печати

Такого быть не должно, решил Конституционный суд (постановление от 20.10.2022 № 45-П/2022).

Компания с опозданием сдала СЗВ-М за январь 2019 года и СЗВ-СТАЖ за 2019 год. Исходные формы были сданы вовремя. Но потом отчет досдали на 5 членов совета директоров ОАО.

Арбитражный суд штрафы на компанию отменил. Но кадровика, который сдавал эти отчеты, оштрафовали на 300 рублей за СЗВ-М и 450 рублей за СЗВ-СТАЖ. Все суды были на стороне ПФР. Не помог аргумент о сдаче первичного отчета вовремя и о решениях судов в пользу компании.

Кадровик дошла до Конституционного суда. Она оспаривала норму ст. 15.33.2 КоАП.

КС указал, что норма КоАП нормальная, но суды неправильно ее применяют.

Надо давать надлежащую оценку и учитывать все обстоятельств конкретного дела.

Если действия копании не признали правонарушением, это надо учитывать, возлагая ответственность на должностное лицо.

Но даже при наличии оснований для привлечения должностного лица к административной ответственности, суды могут ввиду малозначительности правонарушения освободить сотрудника от ответственности и ограничиться устным замечанием.

Дело кадровика пересмотрят.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

13 самых опасных манипуляций: несоответствие слов делу

Обсуждаем манипуляции по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию» мы рассмотрим 13 самым распространённых и опасных манипуляций и 30 уловок, которые применяют не только политики, владельцы бизнеса, но и бухгалтера и даже ваши родственники. Как парировать манипуляции?

13 самых опасных манипуляций: несоответствие слов делу

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Как построить бизнес на лягушачьх лапках: Одна лягушка в день съедает семь насекомых

В станице Смоленской Северского района работает лягушачья гастроферма «M. Grenouille» («Месьё Гренуй»). Мясо лягушек планируют продавать в рестораны, по выходным хозяева принимают экскурсии. «Клерк» продолжает делиться самыми интересными страницами краснодарского проекта «Кублог».

Как построить бизнес на лягушачьх лапках: Одна лягушка в день съедает семь насекомых

Мероприятия

Разместить
Психология для бухгалтера

Инструкции против (за) манипулятора

В сентябре 2022 г. при подведении итогов в «Трибуне» набрала 1,2 тыс. просмотров публикация, связанная с манипуляциями. Это была рецензия на книгу Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию». Мы посчитали, что для предпринимателей, бухгалтеров, менеджеров и других сотрудников бизнеса будет полезным разбор этой темы.

Инструкции против (за) манипулятора

Внедрять ли 1С в условиях кризиса и неопределённости? Обзор ситуации + гайд

Сегодня бизнес сталкивается с последствиями кризиса и высокой степенью неопределённости. Стоит ли решаться на внедрение 1С в текущих условиях? Стоит ли продолжать уже стартовавший проект? Попробуем разобраться.

Внедрять ли 1С в условиях кризиса и неопределённости? Обзор ситуации + гайд
Читать еще