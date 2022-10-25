Если компанию не оштрафовали за СЗВ-М, то и сотрудника штрафовать не должны

Такого быть не должно, решил Конституционный суд (постановление от 20.10.2022 № 45-П/2022).

Компания с опозданием сдала СЗВ-М за январь 2019 года и СЗВ-СТАЖ за 2019 год. Исходные формы были сданы вовремя. Но потом отчет досдали на 5 членов совета директоров ОАО.

Арбитражный суд штрафы на компанию отменил. Но кадровика, который сдавал эти отчеты, оштрафовали на 300 рублей за СЗВ-М и 450 рублей за СЗВ-СТАЖ. Все суды были на стороне ПФР. Не помог аргумент о сдаче первичного отчета вовремя и о решениях судов в пользу компании.

Кадровик дошла до Конституционного суда. Она оспаривала норму ст. 15.33.2 КоАП.

КС указал, что норма КоАП нормальная, но суды неправильно ее применяют.

Надо давать надлежащую оценку и учитывать все обстоятельств конкретного дела.

Если действия копании не признали правонарушением, это надо учитывать, возлагая ответственность на должностное лицо.

Но даже при наличии оснований для привлечения должностного лица к административной ответственности, суды могут ввиду малозначительности правонарушения освободить сотрудника от ответственности и ограничиться устным замечанием.

Дело кадровика пересмотрят.