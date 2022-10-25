При каждой выплате дивидендов иностранной компании надо удерживать налог на прибыль

Дивиденды считаются доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежат обложению налогом на прибыль.

Обязанность удержать налог и перечислить его в бюджет возлагается на выплачивающих этот доход:

российскую организацию;

иностранную организацию, которая ведет деятельность в РФ через постоянное представительство;

индивидуального предпринимателя.

Налог удерживают при каждой выплате дивидендов (п. 1 ст. 310 НК РФ).

Таким образом, российская компания обязана выполнить функции налогового агента по налогу на прибыль с доходов в виде дивидендов на дату фактической выплаты дохода иностранной организации или дату иного способа получения инофирмой дохода.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.09.2022 № 03-08-05/89592.