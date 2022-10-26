Услуги фрахтования от иностранной компании не облагаются НДС

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Российское ООО заключило договор фрахта судна с эстонской компанией для перевозки продукции на экспорт в Турцию.

Эксперт Виктория Ломовкина, директор аудиторской компании ООО «ВИЛАНА», пояснила, что в данном случае российская компания не будет налоговым агентом по НДС и налогу на прибыль.

По НДС местом реализации услуг, непосредственно связанных с фрахтованием, не поименованных в подпунктах 4.1-4.3 п. 1 ст.148 НК РФ, территория РФ не признается.

Для услуг по сдаче в аренду судна с экипажем (фрахтованию на время), оказываемых иностранной организацией, местом реализации не будет Россия (письмо Минфина от 20.09.2017 № 03-07-08/60574). НДС в России с таких услуг не будет.

Что касается налога на прибыль, то при выплате доходов иностранным контрагентам не надо удерживать налог на прибыль, если такие доходы квалифицируются как не приводящие к образованию у иностранной организации постоянного представительства.

Критерии постоянного представительства описаны в статье 306 НК РФ. Деятельность от сдачи морских судов по договорам тайм-чартера не приводит к образованию постоянного представительства в РФ (письмо Минфина от 29.12.2020 № 03-07-08/115439).

Между тем доходы от международных перевозок относятся к доходам иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в РФ, которые подлежат обложению налогом на прибыль, удерживаемым у источника выплаты.

Но есть соглашение между РФ и Эстонией, по которому перевозки пассажиров и грузов, осуществляемые перевозчиками одной из стран, освобождаются от налогов и сборов на доходы и на прибыль, получаемые от перевозок.

Таким образом, доходы эстонского перевозчика не подлежат налогообложению налогом на прибыль в РФ.