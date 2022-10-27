Консультации по вопросам инвестиций не облагаются НДС

Перечень утвержден постановлением правительства от 31.08.2013 № 761.

По закону о ценных бумагах, деятельность по инвестиционному консультированию – это оказание консультационных услуг в отношении:

ценных бумаг, сделок с ними;

заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Профучастник рынка ценных бумаг, который ведет деятельность по инвестиционному консультированию, именуется инвестиционным советником. Это может быть юрлицо или ИП, которые являются членами СРО и включены в единый реестр инвестиционных советников.

В этом реестре сейчас 210 компаний и ИП.

Таким образом, брокер не будет платить НДС за инвестиционные советы, если он включен в единый реестр инвестиционных советников, и оказывает такие услуги как своим клиентам, так и клиентам других брокеров.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.09.2022 № 03-07-07/88567.

Кстати, сейчас инвестиционные советники применяют только ОСНО, потому что УСН под запретом для профучастников рынка ценных бумаг. Но скоро это изменится. Готов проект поправок в НК.

Инвестиционные советники, не являющиеся кредитными организациями и не совмещающие деятельность по инвестиционному консультированию с иной профдеятельностью на рынке ценных бумаг, смогут применять УСН.