❗ При удержаниях за отпуск при увольнении надо сдать уточненный РСВ

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.10.2022 № 03-15-05/100327.

Удержание с работника при увольнении суммы излишне начисленных и выплаченных отпускных не является ошибкой в определении базы по взносам за 2 квартал 2022 года.

На момент начисления отпускных о предстоящем увольнении не было информации. Поэтому уточненный РСВ не является представленным в связи с неотражением или неполным отражением сведений за 2 квартал 2022 года или с ошибками, приводящими к занижению страховых взносов.

Таким образом, никаких санкций за сдачу уточненки не будет, поясняет Минфин.

Ранее ФНС разъясняла, что никаких минусов в РСВ и 2-НДФЛ при удержании отпускных быть не должно.

Кстати, работодатель не обязательно должен удерживать у сотрудника лишние отпускные, сообщает Минтруд в письме от 22.10.2018 № 14-1/ООГ-8142.

Удержания из зарплаты работника являются правом, а не обязанностью работодателя.