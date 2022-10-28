Если выручка за четыре квартала превысила 60 млн рублей, надо начислить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

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Проверять надо выручку за период с 01.10.2021 по 30.09.2022, то есть за 4 квартал 2021 – 1, 2, 3 кварталы 2022 года.

Внереализационные доходы по статье 250 НК РФ в расчете этого лимита не участвуют.

Ежемесячные авансы в декларации за 9 месяцев считают так:

стр. 180 декларации за 9 месяцев минус стр. 180 декларации за 6 месяцев.

Полученную сумму платить по 1/3: 28.10.22, 29.11.22, 28.12.22, 28.01.23, 28.02.23, 28.03.23.

Кроме того, в декларации за 9 месяцев будут ежемесячные авансовые платежи за 1 квартал 2023 года. Их отражают в строках 320 – 340.

Подраздел 1.2 декларации по налогу на прибыль не нужен, если нет ежемесячных авансов. В 1С надо снять галку в подразделе 1.2, если в состав вашей декларации он не входит.