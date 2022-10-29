Мошенничество

Банки обяжут возвращать гражданам деньги, которые были похищены с их счетов

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект, который обяжет банки возмещать гражданам похищенные средства.

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Если они были переведены без добровольного согласия клиента, пишет «Интерфакс».

Законопроект внесли в парламент в конце сентября.

Если он будет принят, то банки обяжут возмещать сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента в течение 30 дней после получения заявления от клиента о возмещении суммы операции, совершенной без его добровольного согласия.

Если деньги были отправлены за рубеж, то возврат нужно произвести в течение 60 дней.

Банки могут попытаться доказать, что клиент самостоятельно нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без его согласия.

К тому же, банки плательщиков и банки получателей платежа обяжут проверять операции на признак мошенничества.

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