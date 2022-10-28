Эксперт рассказал, действительно ли эквайринг более выгоден для бизнеса

«Информация в целом верна, однако вопрос выгоды здесь относится к заработку самих банков. С СБП предельный процент наценки в карман банкиров регламентируется предписаниями ЦБ и зачастую сводится к абсолютному минимуму. Это как форма поддержки предпринимателей в определенные сложные экономические периоды. Естественно, это не делает эквайринг более выгодным для бизнеса», – пояснил «Клерку» директор по финансово-техническому развитию мультипродуктовой компании RC Group Роман Фомин.

Эксперт добавил, что популярность альтернативных методов оплаты повышается. В их числе СБП, а также использование средств электронной коммерции там, где есть технические возможности.

Вообще же, размер тарифов всегда беспокоит бизнес. К примеру, летом ритейлеры просили самостоятельно выбирать плату за эквайринг, в зависимости от способа оплаты.