Ритейлеры хотят сами выбирать сколько платить за эквайринг

С таким предложением обратился к регулятору глава «Опоры России» Александр Калинин.

По его мнению, высокая комиссия при безналичной оплате кредитной картой обоснована, так как банк дает займ покупателю и у банка возникают риски по выданному кредиту.

Если же покупатель оплачивает товар дебетовой картой, то комиссия не должна быть больше СБР 0,4%, потому что у банка нет никаких рисков и расходов.

Бизнесу надо дать возможность выбирать услуги оплаты — с использованием кредита или собственными средствами покупателя.

ЦБ не намерен после 31 августа продлевать введенное ранее ограничение комиссии при безналичной оплате.

И банки уже сообщили о повышении с 1 сентября тарифов на эквайринг: у Сбербанка комиссия составит 2,2%, у ВТБ — 2,3%, у Альфа-банка — 2,2–2,7% в зависимости от оборота, такие данные комитета по туризму «Опоры России».

Об этом сообщили Ведомости.

Ранее ритейлеры уже просили снизить комиссию по картам «Мир» и отменить обязательный расчет картами, а банки планируют вернуть клиентам программы лояльности.