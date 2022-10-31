НДС

Санаторий должен оформить путевку, чтобы не платить НДС. Даже если отдых бесплатный

Условие для освобождения услуг санатория от НДС – оформление путевок или курсовок, являющихся бланками строгой отчетности.

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Ситуация: по колдоговору сотрудникам услуги санатория предоставляют бесплатно.

В этом случае чек ККТ не пробивают и бланк строгой отчетности вместо чека (по нормам закона № 54-ФЗ) не оформляют.

В этом случае надо оформить путевки (курсовки) в соответствии с приказом Минфина от 10.12.1999 № 90н «Об утверждении бланков строгой отчетности».

Это будет основанием для освобождения от НДС.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 24.10.2022 № СД-4-3/14289@.

Ранее налоговики разъясняли, что для проживания в санатории действует освобождение от НДС, а не ставка 0%.

Основание льготы для санаториев – пп. 18 п.3 ст. 149 НК РФ.

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