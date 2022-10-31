Санаторий должен оформить путевку, чтобы не платить НДС. Даже если отдых бесплатный

Ситуация: по колдоговору сотрудникам услуги санатория предоставляют бесплатно.
В этом случае чек ККТ не пробивают и бланк строгой отчетности вместо чека (по нормам закона № 54-ФЗ) не оформляют.
В этом случае надо оформить путевки (курсовки) в соответствии с приказом Минфина от 10.12.1999 № 90н «Об утверждении бланков строгой отчетности».
Это будет основанием для освобождения от НДС.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 24.10.2022 № СД-4-3/14289@.
Ранее налоговики разъясняли, что для проживания в санатории действует освобождение от НДС, а не ставка 0%.
Основание льготы для санаториев – пп. 18 п.3 ст. 149 НК РФ.