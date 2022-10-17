Для проживания в санатории действует освобождение от НДС, а не ставка 0%

Ставка НДС 0% для гостиниц идет по пп.19 п. 1 ст. 164 НК РФ.

Санаториям надо ориентироваться на пп. 18 п.3 ст. 149 НК РФ.

То есть, у санаториев не ставка 0%, а освобождение от НДС. Но есть условие — услуги по проживанию в санатории должны быть оформлены путевкой.

Если путевка есть, НДС не будет. Если путевки нет — будет НДС 20%.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 29.09.2022 № СД-4-3/13001@, которое доведено письмом от 07.10.2022 № СД-4-3/13328@.

Отметим, что ставка НДС 0% более выгодна, чем освобождение от НДС, так как нулевая ставка дает право на вычет по НДС.

Кстати, приказом Ростуризма утверждены 9 видов объектов туристической индустрии. Для этих объектов действует ставка 0%.

В их число, в том числе, входят объекты санаторно-курортного лечения и отдыха.

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