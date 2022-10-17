НДС

Для проживания в санатории действует освобождение от НДС, а не ставка 0%

Для проживания в гостиницах с 1 июля 2022 года ставка НДС – 0% Но для проживания в санаториях – другие правила.

Версия для печати

Ставка НДС 0% для гостиниц идет по пп.19 п. 1 ст. 164 НК РФ.

Санаториям надо ориентироваться на пп. 18 п.3 ст. 149 НК РФ.

То есть, у санаториев не ставка 0%, а освобождение от НДС. Но есть условие — услуги по проживанию в санатории должны быть оформлены путевкой.

Если путевка есть, НДС не будет. Если путевки нет — будет НДС 20%.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 29.09.2022 № СД-4-3/13001@, которое доведено письмом от 07.10.2022 № СД-4-3/13328@.

Отметим, что ставка НДС 0% более выгодна, чем освобождение от НДС, так как нулевая ставка дает право на вычет по НДС.

Кстати, приказом Ростуризма утверждены 9 видов объектов туристической индустрии. Для этих объектов действует ставка 0%.

В их число, в том числе, входят объекты санаторно-курортного лечения и отдыха.

Читайте еще по теме:

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров мучают новыми требованиями / БухСтрим № 4

Отчетность за 9 месяцев в разгаре, мы все понимаем. Времени у вас мало, но оставаться в курсе новостей ведь все равно надо, правильно? Поэтому смело включайте наш дайджест фоном. Ничего не пропустите и от проблем себя защитите. Поехали!

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Кредитование

Власти ввели кредитные каникулы для мобилизованных: как их получить

Новый закон дает возможность взять кредитные каникулы мобилизованным россиянам. Что это значит? На кого распространяются новые правила? Как использовать эту льготу? Читайте в разборе.

Власти ввели кредитные каникулы для мобилизованных: как их получить

Мероприятия

Разместить
Мобилизация

В повестке не указан срок службы. Стало известно, на какой срок приостанавливается трудовой договор

Работодатель должен приостановить действие трудового договора мобилизованного. Но повестку могут принести, а срок службы в ней не указан. Как тогда быть с датами?

Бухгалтерский аутсорсинг

Как правильно договариваться с клиентами в аутсорсинге

Моя любимая тема в аутсорсинге – это заключение договора с клиентом, который хочет получить бухгалтерское сопровождение. Очень важно тщательно продумать каждый пункт договора, чтобы впоследствии не попасть в неприятные ситуации.

Как правильно договариваться с клиентами в аутсорсинге
Читать еще