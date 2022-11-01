Фиксированные взносы ИП

❗❗❗ ИП-военные пенсионеры не будут платить обязательные взносы, но смогут платить добровольные

Из числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию исключат ИП, арбитражных управляющих, нотариусов, иных лиц, которые занимаются частной практикой и получают пенсию за выслугу лет.

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Речь идет о бывших военных и получателей пенсии от МВД, ФСБ, ФСИН, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФССП и др.

Проект с такими поправками в закон № 167-ФЗ об ОПС опубликован на федеральном портале.

Поправки вызваны решением Конституционного суда.

Дело в том, что сейчас ИП-бывшие военные должны платить взносы, но взамен они ничего не получают. Никаких гарантий того, что вторая пенсия у них будет, нет. Поэтому КС принял решение освободить таких бизнесменов от взносов.

Ранее такое решение уже было принято по адвокатам, закон под них изменили. После этого в КС обратился ИП и тоже выиграл.

Теперь от взносов освобождают:

  • ИП;
  • арбитражных управляющих;
  • нотариусов;
  • других частнопрактикующих (например, оценщиков).

Впрочем, этим категориям дадут право добровольно платить взносы, если они хотят заработать себе вторую пенсию.

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