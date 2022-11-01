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Бухгалтер просит совета: ИП на УСН платил налоги как нравится

ИП на упрощенке 15% наваял декларацию, подал налог к уплате с потолка. В результате ИФНС запросила КУДиР, после чего выясняется: учет никто никогда не вел. Как будут действовать налоговики, если не представить книгу?

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Такой вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер интересуется: делать книгу или сразу считать налог с дохода.

Коллеги советуют разное: не суетиться, «от дохода насчитают». Кто-то рекомендует самостоятельно восстановить учет и пересдать декларации на обьяснимую величину. Но как его восстанавливать, есть документов нет никаких?

«Купят опыт за дорого», – комментируют бухгалтеры действия ИП.

Был совет составить письмо с отказом представлять документы в рамках камеральной проверки – выездную на ИП вряд ли назначат.

Как считаете, чьи рекомендации безопаснее? Дискуссия продолжается в чате Telegram.

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