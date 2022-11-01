«1С» запустила бизнес для премиальных клиентов

По данным ЕГРЮЛ, 10 октября 2022 г. в Москве было зарегистрировано ООО «1С-премиум». Основной костяк сотрудников новой компании состоит из работников, ушедшей из России немецкой компании SAP, сообщают «CNews».
Эта компания будет поддерживать премиум клиентов по вопросам:
- Планирования;
- Поддержки проектов и эксплуатации «сложных ландшафтов»;
- Развития экспертизы заказчиков;
- Выстраивания модели взаимодействия заказчиков и вендора.
Организация поставила задачу создать полностью импортонезависимый продукт на базе «1С».
Бюджетные клиенты решают вопросы программы в чатике с коллегами.