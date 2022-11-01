Интернет и IT

«1С» запустила бизнес для премиальных клиентов

Премиальная поддержка пойдет силами бывших работников SAP, которая ушла из России.

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По данным ЕГРЮЛ, 10 октября 2022 г. в Москве было зарегистрировано ООО «1С-премиум». Основной костяк сотрудников новой компании состоит из работников, ушедшей из России немецкой компании SAP, сообщают «CNews».

Эта компания будет поддерживать премиум клиентов по вопросам:

  • Планирования;
  • Поддержки проектов и эксплуатации «сложных ландшафтов»;
  • Развития экспертизы заказчиков;
  • Выстраивания модели взаимодействия заказчиков и вендора. 

Организация поставила задачу создать полностью импортонезависимый продукт на базе «1С».

Бюджетные клиенты решают вопросы программы в чатике с коллегами.

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