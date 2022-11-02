Для турбизнеса могут увеличить лимиты по УСН. Путин дал поручение

Лимиты могут увеличить так:

предельный доход – до 300 млн. рублей (сейчас 200 млн. руб.);

предельная численность работников – до 250 человек (сейчас 130 человек);

остаточная стоимость основных средств – до 250 млн. рублей (сейчас 150 млн руб.).

До 1 декабря 2022 года от правительства ждут доклад по этой теме.

Ранее Владимир Путин давал поручение проработать вопрос по повышению лимита доходов по УСН для всех. Но Минфин высказался против.

О лимитах доходов по УСН с учетом коэффициентов-дефляторов на 2023 год читайте тут.