УСН

Для турбизнеса могут увеличить лимиты по УСН. Путин дал поручение

Владимир Путин дал поручение кабмину проработать вопрос об увеличении лимитов на УСН по доходам, численности, стоимости ОС для организаций туристской индустрии.

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Лимиты могут увеличить так:

  • предельный доход – до 300 млн. рублей (сейчас 200 млн. руб.);
  • предельная численность работников – до 250 человек (сейчас 130 человек);
  • остаточная стоимость основных средств – до 250 млн. рублей (сейчас 150 млн руб.).

До 1 декабря 2022 года от правительства ждут доклад по этой теме.

Ранее Владимир Путин давал поручение проработать вопрос по повышению лимита доходов по УСН для всех. Но Минфин высказался против.

О лимитах доходов по УСН с учетом коэффициентов-дефляторов на 2023 год читайте тут.

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