Патенты для иностранцев

👷 На сколько подорожает патент для иностранцев в Москве в 2023 году

Власти Москвы установили на 2023 год региональный коэффициент, на основании которого определяется стоимость патента на работу для иностранцев. Коэффициент = 2,4229.

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Фиксированный аванс по НДФЛ для иностранцев считают по формуле:

1 200 рублей х коэффициент-дефлятор х региональный коэффициент.

Коэффициент-дефлятор на 2022 год составил 1,980, на 2023 год утвердили 2,270.

Региональный коэффициент в Москве в 2022 году – 2,4832.

На 2023 год к-т в Москве – 2,4229.

Стоимость патента на 1 месяц в 2022 году = 1 200×1,980×2,4832 = 5 900 руб.

Стоимость патента на 1 месяц в 2023 году = 1 200×2,270×2,4229 = 6 600 руб.

Рост регионального коэффициента в Москве обусловлен ростом официальной зарплаты в 2022 году в традиционных для трудовых мигрантов отраслях, пояснили в столичной мэрии.

Кстати, с 2024 года вместо патентов для иностранцев будет реестр иностранных работников. Статью 227.1 НК РФ, которая регламентирует НДФЛ с иностранных работников, отменят. Вместо нее будет новая статья 227.3 НК РФ. Проект с поправками относительно налогов иностранных работников опубликован на федеральном портале.

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