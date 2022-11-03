Подотчет, командировки

За командировки в новые регионы будут платить двойной средний заработок. И повышенные суточные

Установили специальные нормативы для оплаты командировок в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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Опубликовано постановление Правительства от 28.10.2022 № 1915.

Ранее вышел указ президента о командировках в новые регионы.

Средний заработок за период такой командировки надо платить в двойном размере.

Суточные составят 8 480 руб. в день.

Расходы на наем жилья – по документам, но не более 7 210 руб. в сутки. Проживание, оплаченное физлицу, можно подтвердить распиской.

Кроме того, работодатель может выдавать командированным безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов.

Эти нормы распространяются на таких работников:

  • работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным госорганам;
  • работников иных организаций, принимающих участие в работах, услугах по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов (в т.ч. вооружения, военной и спецтехники).

Эти нормы действуют с 30 сентября.

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