За командировки в новые регионы будут платить двойной средний заработок. И повышенные суточные

Опубликовано постановление Правительства от 28.10.2022 № 1915.

Ранее вышел указ президента о командировках в новые регионы.

Средний заработок за период такой командировки надо платить в двойном размере. Суточные составят 8 480 руб. в день.

Расходы на наем жилья – по документам, но не более 7 210 руб. в сутки. Проживание, оплаченное физлицу, можно подтвердить распиской.

Кроме того, работодатель может выдавать командированным безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов.

Эти нормы распространяются на таких работников:

работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным госорганам;

работников иных организаций, принимающих участие в работах, услугах по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов (в т.ч. вооружения, военной и спецтехники).

Эти нормы действуют с 30 сентября.