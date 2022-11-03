Wildberries сообщил, что детализировал систему штрафов для продавцов

Маркетплейс запустил специальный раздел для продавцов, где указаны тарифы на услуги, принципы тарификации и информация об удержаниях, сообщают «Ведомости».
Также добавилась автоматизированная система замеров габаритов товара при их приеме на складе.
Маркетплейс считает, что некоторые продавцы занижают реальные размеры коробок. Если обнаружится несоответствие, доставку перезамерят и сфотографируют.
Минпромторг обязал Wildberries до конца октября 2022 детализировать штрафы, которые назначил продавцам по итогам месяца за нарушения складирования товаров.