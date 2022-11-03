Маркетплейсы

Wildberries сообщил, что детализировал систему штрафов для продавцов

Однако назвать их штрафами отказался – это начисления за дополнительные услуги.

Версия для печати

Маркетплейс запустил специальный раздел для продавцов, где указаны тарифы на услуги, принципы тарификации и информация об удержаниях, сообщают «Ведомости».

Также добавилась автоматизированная система замеров габаритов товара при их приеме на складе. 

Маркетплейс считает, что некоторые продавцы занижают реальные размеры коробок. Если обнаружится несоответствие, доставку перезамерят и сфотографируют.

Минпромторг обязал Wildberries до конца октября 2022 детализировать штрафы, которые назначил продавцам по итогам месяца за нарушения складирования товаров.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Маркировка товаров

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Некоторые категории товаров нужно обязательно маркировать, например одежду, обувь или молочную продукцию. Это касается и упакованной воды. Для воды в упаковке с 01.11.2022 вводится обязательный объёмно-сортовой учёт.

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Судебная практика по налоговым спорам

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ

Если одновременно в одном регионе у предпринимателя есть переплата по НДФЛ, а в другом – недоимка, то ИП ничего бюджету не должен. А если инспекторы считают иначе – надо обращаться в суд. Там помогут.

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ
Читать еще